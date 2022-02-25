Макрон заявил, что передал Путину предложение по переговорам от Зеленского

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что накануне звонил Владимиру Путину по просьбе Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер просил передать президенту РФ предложение по переговорам.

Макрон рассказал, что это был быстрый, прямой и откровенный разговор с Путиным.

"Он состоялся, чтобы прежде всего попросить его как можно скорее остановить боевые действия и особенно предложить ему поговорить, попросить его поговорить с президентом Зеленским, который и выдвинул эту просьбу, поскольку не мог с ним связаться", – сказал Макрон.

Французский лидер заявил о необходимости оставить возможность для переговоров с российским президентом.

"Я считаю своим долгом оставить этот путь диалога открытым, чтобы, когда сложатся условия, мы бы смогли добиться прекращения боевых действий", – сказал Макрон.

Он сообщил, что Франция, как и другие страны ЕС, окажет помощь украинским беженцам, а также возьмет на себя долю ответственности в помощи населению Украины.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Российский лидер назвал французскому коллеге причины специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. По итогу переговоров Путин и Макрон условились оставаться в контакте.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.