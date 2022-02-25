Песков заявил, что ожидания России от Украины остаются прежними

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Ожидания России от Украины о нейтральном статусе, отказе в размещении оружия и демилитаризации остаются прежними. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Они остаются в прежнем виде, они достаточно четко сформулированы. Россия не имеет обыкновения как бабочка менять позиции, наши позиции последовательны, хорошо понятны, аргументированны и сформулированы", – подчеркнул Песков.
Он напомнил, что в предложениях по гарантиям безопасности Россия требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах.
Кроме того, содержали предложения и пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России, предусматривающий также отвод сил Альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Ранее Песков заявил, что россияне вправе иметь разное отношение к военной спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Важной задачей российского руководства в сложившейся ситуации является четкое разъяснение своих действий.
Лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины. Он подчеркнул, что российский и украинский народы слишком пострадали от нацизма, чтобы закрывать глаза на происходящее.
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