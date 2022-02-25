В МИД РФ выразили сожаление, что Украина взяла курс на разрыв отношений с Россией

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Министерство иностранных дел РФ сожалеет, что власти Украины взяли курс на разрыв всяких отношений с Россией, однако мудрость украинского народа все расставит на свои места, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы глубоко сожалеем, что киевский режим избрал такой курс на разрыв с Россией всех видов отношений со всем и всеми, кто имеет отношение к чему-либо русскому. Мы надеемся, что история скоро расставит все на свои места и верим в многовековую мудрость украинского и русского народов", – сказала Захарова.

Она отметила, что русские и украинцы веками жили в гармонии и взаимном уважении на территории современной Украины.

"Мы уверены, что наши семейные и духовные узы сильнее человеконенавистнической политики нынешнего марионеточного правительства в Киеве", – добавила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что нынешняя власть на Украине принадлежит марионеткам, которые лишены какого-либо суверенитета. Она отметила, что украинские власти используют указания, поступающие из-за океана, не всегда успешно и вопреки интересам народа. Захарова выразила надежду, что украинцы освободятся от гнета власти и начнут жить без разделения по национальному и языковому признакам.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

