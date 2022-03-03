В Пентагоне заявили, что создание бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с РФ

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Введение режима бесполетной зоны над Украиной создало бы риск прямого военного конфликта между США и Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в эфире телеканала NBC.

"Поддержание бесполетной зоны в случае ее введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной с Россией", – сказал Ллойд.

Остин напомнил, что президент США Джо Байден твердо отмечал отсутствие намерений использования американских войск против Вооруженных сил РФ на Украине. Также глава Пентагона заявил об опасности демонстрации готовности применения ядерного оружия.

"Заявления о задействовании ядерного оружия опасны. Я считаю, что мы этого должны избегать любыми способами. Они создают условия для сильнейших просчетов. Мы этого не хотели бы видеть", – подчеркнул Остин.

По его словам, Вашингтон надеется, что Россия изберет путь деэскалации конфликта с Украиной, несмотря на наличие большого боевого потенциала.

"Владимир Путин может выбрать деэскалацию, он может выбрать дипломатическое решение. Мы надеемся, что он сделает это", – добавил Остин.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Ограничение затрагивает в том числе лайнеры, которые осуществляют чартерные рейсы.

Также власти США предупредили о возможном перехвате российских самолетов в воздушном пространстве страны с 05:00 по московскому времени 3 марта. Кроме того, говорится о возможном задержании экипажа.

Ситуация обострилась 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.