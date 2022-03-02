Гутерреш поддержал принятую резолюцию ГА ООН по Украине

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Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал принятую Генассамблеей резолюцию, призывающую к прекращению спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
"В качестве генерального секретаря мой долг – придерживаться ее и руководствоваться ее призывом", – заявил Гутерреш.
Генсек ООН добавил, что в документе указано требование о прекращении огня и переходе к дипломатии. Он добавил, что будет всеми силами содействовать прекращению боевых столкновений и срочным переговорам о мире.
Резолюция, соавторами которой выступили Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран, осуждает начало специальной военной операции 24 февраля, а также решение РФ повысить готовность своих ядерных сил.
За документ проголосовали представители 141 страны, против – 5 (Россия, Белоруссия, Сирия, Северная Корея и Эритрея), воздержались – 35 (в том числе Китай и Индия).
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В среду, 2 марта, Минобороны РФ озвучило потери России на Украине. В ведомстве сообщили, что при исполнении воинского долга погибли 498 российских военнослужащих. Ранения получили 1 597 военных.
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