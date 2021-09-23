"Роскосмос" начал подготовку к высадке человека на Луну

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Российская госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну, по итогам должны быть разработаны требования к технике для организации таких миссий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Целью научно-исследовательской работы является разработка предложений, рекомендаций, требований для обеспечения полетов к Луне, работы космонавтов на окололунной орбите и ее поверхности с учетом необходимости решения медико-биологических проблем.

Общая сумма контракта составляет 1,7 миллиарда рублей. Также в документе говорится, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет осуществлять на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" перенес научную миссию "Луна-25" с октября 2021 года на май 2022 года. Специалисты не успели подготовить аппарат к полету.

Запуск "Луны-25" на южный полюс Луны уже откладывался. Последние несколько лет перенос полета был связан с западными санкциями и неготовностью отдельных систем. В 2018 году была названа очередная дата старта миссии – октябрь 2021 года.

В мае этого года в "Роскосмосе" назвали стоимость полета космонавтов на Луну. По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации Александра Блошенко, она варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей.