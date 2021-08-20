"Роскосмос" перенес научную миссию "Луна-25" на май 2022 года

Фото: РКК "Энергия" /"Роскосмос"
"Роскосмос" перенес научную миссию "Луна-25" с октября 2021 года на май 2022 года. Специалисты не успели подготовить аппарат к полету. Об этом "Газете.ру" сообщили в Российской академии наук.
"В этом году "Луна-25" не полетит. Слишком мало времени, чтобы завершить подготовку аппарата", – рассказал вице-президент РАН, академик Юрий Балега.
Эту информацию подтвердил и академик Михаил Маров. Он принимал участие в нескольких советских межпланетных миссиях.
"Могу сказать, что запуск перенесен на следующий год. Вероятнее всего – май. В этом году пуска "Луны-25" не состоится", – сказал Маров.
Запуск "Луны-25" на южный полюс Луны уже откладывался. Последние несколько лет перенос полета был связан с западными санкциями и неготовностью отдельных систем. В 2018 году была названа очередная дата старта миссии – октябрь 2021 года.
Ранее "Роскосмос" перенес пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb на резервную дату. Он запланирован на 21 августа.
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