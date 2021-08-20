Пуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb перенесли на резервную дату

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"Роскосмос" перенес пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb на резервную дату. Он запланирован на 21 августа.

"По предварительным данным, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 космическими аппаратами компании OneWeb <...> запланирован на 21 августа 2021 года", – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Старт должен был состояться в ночь на пятницу, 20 августа. Во время трансляции, которая велась на YouTube-канале "Роскосмоса", диктор сообщил, что произошла отмена предстартовой подготовки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, пуск был перенесен из-за сбоя в наземном оборудовании.

"Нештатно сработал один из клапанов наземного комплекса и автоматика дала отбой за 40 секунд до старта", – говорится в сообщении.

В конце мая "Союз" успешно вывел на орбиту все 36 спутников OneWeb. С помощью двух включений маршевого двигателя было обеспечено выведение спутников на целевую орбиту высотой 450 километров. Отделение OneWeb от "Фрегата" производилось в девять этапов по четыре аппарата в каждом промежутке времени.