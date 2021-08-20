Пуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb перенесли на резервную дату

Фото: Yotube/Роскосмос ТВ
"Роскосмос" перенес пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb на резервную дату. Он запланирован на 21 августа.
"По предварительным данным, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 космическими аппаратами компании OneWeb <...> запланирован на 21 августа 2021 года", – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Старт должен был состояться в ночь на пятницу, 20 августа. Во время трансляции, которая велась на YouTube-канале "Роскосмоса", диктор сообщил, что произошла отмена предстартовой подготовки.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, пуск был перенесен из-за сбоя в наземном оборудовании.
"Нештатно сработал один из клапанов наземного комплекса и автоматика дала отбой за 40 секунд до старта", – говорится в сообщении.
В конце мая "Союз" успешно вывел на орбиту все 36 спутников OneWeb. С помощью двух включений маршевого двигателя было обеспечено выведение спутников на целевую орбиту высотой 450 километров. Отделение OneWeb от "Фрегата" производилось в девять этапов по четыре аппарата в каждом промежутке времени.
С Восточного запустили ракету Союз со спутниками OneWeb
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: