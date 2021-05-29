"Союз" успешно вывел на орбиту все 36 спутников OneWeb

Фото: скриншот с видео YouTube/Roscosmos Media

Все 36 британских спутников связи OneWeb успешно выведены на целевые орбиты ракетой "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Об этом сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".

Ракета стартовала в 20:38 по московскому времени с космодрома Восточный. Разгонный блок "Фрегат" со спутниками отделился от "Союза" через десять минут после запуска.

С помощью двух включений маршевого двигателя было обеспечено выведение спутников на целевую орбиту высотой 450 километров. Отделение OneWeb от "Фрегата" производилось в девять этапов по четыре аппарата в каждом промежутке времени.

Как подсчитали РИА Новости, этот старт ракеты-носителя с Восточного стал 59-м подряд безаварийным российским космическим пуском. Отмечается, что подобного еще не было в современной России.

Запуск "Союза" со спутниками OneWeb должен был состояться накануне, но был перенесен на сутки.