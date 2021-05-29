"Союз" успешно вывел на орбиту все 36 спутников OneWeb

Фото: скриншот с видео YouTube/Roscosmos Media
Все 36 британских спутников связи OneWeb успешно выведены на целевые орбиты ракетой "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Об этом сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".
Ракета стартовала в 20:38 по московскому времени с космодрома Восточный. Разгонный блок "Фрегат" со спутниками отделился от "Союза" через десять минут после запуска.
С помощью двух включений маршевого двигателя было обеспечено выведение спутников на целевую орбиту высотой 450 километров. Отделение OneWeb от "Фрегата" производилось в девять этапов по четыре аппарата в каждом промежутке времени.
Как подсчитали РИА Новости, этот старт ракеты-носителя с Восточного стал 59-м подряд безаварийным российским космическим пуском. Отмечается, что подобного еще не было в современной России.
Запуск "Союза" со спутниками OneWeb должен был состояться накануне, но был перенесен на сутки.
С Восточного запустили ракету Союз со спутниками OneWeb
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: