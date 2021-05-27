"Роскосмос" сообщил о переносе пуска ракеты "Союз"

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"

"Роскосмос" сообщил, что переносит на резервную дату пуск ракеты-носителя "Союз" с космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный, пишет РИА Новости.

"Подтверждаем перенос на резервную дату", – сообщили в пресс-службе.

По данным источника, в одной из систем "Союза" автоматика стартового комплекса обнаружила сбой, из-за чего пуск перенесли на сутки. Чтобы устранить замечания, необходим слив окислителя.

Ранее астронавт NASA Шэннон Уолкер сравнила полет на российском космическом корабле "Союз" и американском Crew Dragon.

По ее словам, различия есть, но они не слишком существенные. В частности, она обратила внимание на уровень перегрузки, который в каждом аппарате разный – "не хуже и не лучше".