Астронавт НАСА заявила о мягкой посадке Crew Dragon по сравнению с "Союзом"

Фото: AP/NASA/Bill Ingalls
Астронавт НАСА Шэннон Уолкер сравнила полет на российском космическом корабле "Союз" и американском Crew Dragon.
По ее словам, различия есть, но они не слишком существенные. В частности, она обратила внимание на уровень перегрузки, который в каждом аппарате разный – "не хуже и не лучше.
"То же самое и на этапе возвращения – разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в Crew Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе", – сказала Уолкер.
При этом посадка Crew Dragon, которая в отличие от приземления "Союза" в степи Казахстана совершается на воду в Мексиканском заливе, показалась астронавту "немного мягче".
"Есть различия, но много схожего", – резюмировала астронавт НАСА на пресс-конференции. На "Союзе" Уолкер совершила полет на МКС в 2010 году.
16 ноября 2020 года астронавт отправилась на Международную космическую станцию (МКС) уже на Crew Dragon. Обратно на Землю экипаж вернулся 2 мая.
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю
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