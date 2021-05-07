Астронавт НАСА заявила о мягкой посадке Crew Dragon по сравнению с "Союзом"

Фото: AP/NASA/Bill Ingalls

Астронавт НАСА Шэннон Уолкер сравнила полет на российском космическом корабле "Союз" и американском Crew Dragon.

По ее словам, различия есть, но они не слишком существенные. В частности, она обратила внимание на уровень перегрузки, который в каждом аппарате разный – "не хуже и не лучше.

"То же самое и на этапе возвращения – разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в Crew Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе", – сказала Уолкер.

При этом посадка Crew Dragon, которая в отличие от приземления "Союза" в степи Казахстана совершается на воду в Мексиканском заливе, показалась астронавту "немного мягче".

"Есть различия, но много схожего", – резюмировала астронавт НАСА на пресс-конференции. На "Союзе" Уолкер совершила полет на МКС в 2010 году.

16 ноября 2020 года астронавт отправилась на Международную космическую станцию (МКС) уже на Crew Dragon. Обратно на Землю экипаж вернулся 2 мая.