Ракета "Союз" с 36 спутниками OneWeb стартовала с Восточного

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный.

Прямая трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса. Примерно через девять минут "Фрегат" успешно отделилcя от третьей ступени носителя.

Он выведет на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Полет займет почти четыре часа. Спутники будут отделяться в несколько этапов.

На эмблеме этого запуска спутников изображен Юрий Гагарин в честь 60-летия его полета в космос.

Днем ранее пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это уже третий полет Crew Dragon к МКС с экипажем на борту.