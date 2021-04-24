Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС

Фото: AP Photo/NASA via AP

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Запуск был успешно осуществлен с космодрома на мысе Канаверал.

Состав экипажа состоит из четырех человек. Это астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавты Европейского космического агентства Тома Песке и Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. На орбите специалистам предстоит провести порядка 6 месяцев.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся накануне в 12:49 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже третий полет Crew Dragon к МКС с экипажем на борту. Первый старт был 30 мая 2020 года, а второй – 15 ноября 2020 года.

