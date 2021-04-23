Фото: youtube.com/SpaceX

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к МКС. Трансляция запуска ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Состав экипажа состоит из четырех человек. Это астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавты Европейского космического агентства Тома Песке и Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. На орбите специалистам предстоит провести порядка 6 месяцев.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 12:49 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ранее американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые отправятся на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon.

Вместе с командиром Майклом Лопесом-Алегриа, который является бывшим астронавтом NASA, на МКС отправятся американский инвестор Ларри Коннор, его канадский коллега Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

