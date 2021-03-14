Корсаков может стать одним из первых российских участников полета на Crew Dragon

Фото: roscosmos.ru

Космонавт Сергей Корсаков является одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, российский космонавт прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения.

Власов сообщил о намерении выполнять полеты смешанными составами экипажей. Это значит, что космонавт "Роскосмоса" будет на Crew Dragon, а астронавт NASA на российском корабле.

Изначально Корсаков должен был полететь на "Союзе МС-18". На прошлой неделе стало известно, что астронавт Марк Ванде Хай войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-18", отправляющегося к МКС 9 апреля. В NASA сообщили, что в обмен на это российский космонавт получит место в американском космическом корабле в 2023 году.

Корабль Crew Dragon создан усилиями компании SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску.

Первый старт космического судна прошел 30 мая прошлого года. Crew Dragon стал первым в истории космическим кораблем, который был создан частной компанией.

