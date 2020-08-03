Маск поздравил NASA с завершением полета Crew Dragon

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Глава американской компании SpaceX Илон Маск поздравил NASA с успешным возвращением на Землю астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена на борту корабля Crew Dragon. Об этом он написал в своем Twitter.

"Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon", – написал Маск.

Congratulations @SpaceX & @NASA on completing first crewed Dragon flight!! 🇺🇸 returned. — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

Отмечается, что глава SpaceX наблюдал за операцией по приводнению корабля из штаб-квартиры компании в городе Хоторн.

"Америка вернулась", – добавил Маск.

Кроме того, поздравления с успешным завершением миссии написал президент США Дональд Трамп.

"Замечательно, что астронавты НАСА возвратились на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца", – отметил Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Американский президент также поблагодарил всех участников миссии. Он подчеркнул, что астронавты совершили первое приводнение за 45 лет.

"Очень впечатляюще!" – резюмировал Трамп.

Ранее космический корабль Crew Dragon совершил посадку в Мексиканском заливе. Приводнение случилось неподалеку от побережья американского штата Флорида.