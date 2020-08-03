Маск поздравил NASA с завершением полета Crew Dragon

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Фото: Zuma\TASS
Глава американской компании SpaceX Илон Маск поздравил NASA с успешным возвращением на Землю астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена на борту корабля Crew Dragon. Об этом он написал в своем Twitter.
"Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon", – написал Маск.
Congratulations @SpaceX & @NASA on completing first crewed Dragon flight!! 🇺🇸 returned.— Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020
Отмечается, что глава SpaceX наблюдал за операцией по приводнению корабля из штаб-квартиры компании в городе Хоторн.
"Америка вернулась", – добавил Маск.
Кроме того, поздравления с успешным завершением миссии написал президент США Дональд Трамп.
"Замечательно, что астронавты НАСА возвратились на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца", – отметил Трамп в своем Twitter-аккаунте.
Американский президент также поблагодарил всех участников миссии. Он подчеркнул, что астронавты совершили первое приводнение за 45 лет.
"Очень впечатляюще!" – резюмировал Трамп.
Ранее космический корабль Crew Dragon совершил посадку в Мексиканском заливе. Приводнение случилось неподалеку от побережья американского штата Флорида.
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