Космический корабль Crew Dragon совершил посадку в Мексиканском заливе

Первый частный космический корабль Crew Dragon успешно приводнился

Американский космический корабль Crew Dragon совершил приводнение неподалеку от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе. Трансляция ведется на сайте NASA.

На высоте около 5,5 километра активировались тормозные парашюты корабля, а спустя несколько минут на высоте около 2 километров раскрылись четыре основных парашюта. Снижаясь со скоростью около 7,5 м/с, Crew Dragon сел на воду в Мексиканском заливе.

Корабль стартовал к МКС в испытательный пилотируемый полет с астронавтами NASA Дагом Херли и Бобом Бенкеным 30 мая. Он оставался на орбите два месяца, завершив тестовый полет успешным возвращением на Землю.

Эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич указывал на российские детали в кораблях Илона Маска. Специалист отмечал, что благодаря этому была обеспечена успешная автоматическая стыковка с МКС.

Однако в пресс-службе Роскосмоса заявили, что российские комплектующие не используются в Crew Dragon. Там объяснили, что ранее российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки оснащали американские космические корабли Space Shuttle. Стыковочные узлы российского производства устанавливали на американском сегменте МКС.