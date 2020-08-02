Космический корабль Crew Dragon совершил посадку в Мексиканском заливе

02 августа, 22:15
Первый частный космический корабль Crew Dragon успешно приводнился
Американский космический корабль Crew Dragon совершил приводнение неподалеку от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе. Трансляция ведется на сайте NASA.
На высоте около 5,5 километра активировались тормозные парашюты корабля, а спустя несколько минут на высоте около 2 километров раскрылись четыре основных парашюта. Снижаясь со скоростью около 7,5 м/с, Crew Dragon сел на воду в Мексиканском заливе.
Корабль стартовал к МКС в испытательный пилотируемый полет с астронавтами NASA Дагом Херли и Бобом Бенкеным 30 мая. Он оставался на орбите два месяца, завершив тестовый полет успешным возвращением на Землю.
Эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич указывал на российские детали в кораблях Илона Маска. Специалист отмечал, что благодаря этому была обеспечена успешная автоматическая стыковка с МКС.
Однако в пресс-службе Роскосмоса заявили, что российские комплектующие не используются в Crew Dragon. Там объяснили, что ранее российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки оснащали американские космические корабли Space Shuttle. Стыковочные узлы российского производства устанавливали на американском сегменте МКС.
Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю
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