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Наука

09:56

Корабль Crew Dragon 7 февраля установит рекорд по длительности полета – NASA

наука

Фото: nasa.gov

Корабль Crew Dragon компании SpaceX, который находится на Международной космической станции (МКС), 7 февраля побьет державшийся почти полвека американский рекорд по длительности полета пилотируемого космического корабля, говорится на сайте NASA.

На данный момент рекорд США принадлежит кораблю Apollo, который в 1973-1974 годах 84 дня пробыл на орбитальной станции Skylab.

Мировой рекорд принадлежит российскому кораблю "Союз ТМА-9", который в 2006-2007 годах провел на станции 215 суток.

Корабль Crew Dragon создан усилиями компании SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску.

Первый старт космического судна прошел 30 мая прошлого года. Crew Dragon стал первым в истории космическим кораблем, который был создан частной компанией.

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