Летчик-космонавт выдвинул версию гибели Юрия Гагарина

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Член первого отряда космонавтов Борис Волынов рассказал, что причиной крушения самолета Юрия Гагарина могло стать столкновение с метеозондом.

"Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма", – сказал дважды Герой Советского Союза РИА Новости.

По его словам, если самолет столкнется с ним – мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости заранее увидеть нельзя.

В то же время 86-летний летчик указал, что в этой истории "ничего не понятно". "Версий много, какая из них истинная – не узнать", – добавил Волынов.

Он также усомнился в версии космонавта Алексея Леонова, согласно которой самолет Гагарина попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя.

Гагарин и летчик-инструктор Владимир Серегин погибли 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области.

По данным расследования, из-за изменившейся воздушной обстановки самолет оказался в положении крутого пикирования и столкнулся с землей.

Ранее на сайте Минобороны РФ появился раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. В нем представлены документы из архивов, связанные с подготовкой к полетам на орбиту.