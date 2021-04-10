Архивные документы первых космонавтов впервые появились в открытом доступе

Фото: 60cosmonauts.mil.ru

На сайте Минобороны РФ появился раздел, посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

В нем представлены документы из архивов, связанные с подготовкой к полетам на орбиту, а также краткие биографии космонавтов.

"К 60-летию первого полета человека в космос Министерство обороны Российской Федерации представляет новый мультимедийный раздел, посвященный легендам отечественной космонавтики, которые вошли в состав первых отрядов космонавтов", – говорится на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что документы и снимки передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы. Личные дела офицеров Военно-воздушных сил – Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова – опубликованы впервые.

Из характеристики Юрия Гагарина по выпуску из Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова можно узнать, что первый космонавт любил летать и делал это уверенно, а такие предметы как английский, высшая математика и физика сдавал на оценку "хорошо".

Посетители сайта также могут получить информацию о наставниках первого отряда – руководителе подготовки первых космонавтов и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальней бомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае.

Документы, представленные в разделе, хранятся в фондах Центрального архива Минобороны.

Ранее сообщалось, что на месте приземления Гагарина в Саратовской области открылся Парк покорителей космоса. Важно, что именно в Саратове первый космонавт учился в техникуме, в местном аэроклубе в первый раз поднялся в небо на самолете Як-18.