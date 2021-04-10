Роскомнадзор требует от Facebook снять ограничения с трансляции к 60-летию полета Гагарина

ФОто: Москва 24/Яна Дейнега

Роскомнадзор требует от социальной сети Facebook снять ограничения с трансляции, которая посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в пятницу, 9 апреля, российское СМИ Russia Today вело прямой эфир совместно с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной. Он транслировался на официальном аккаунте RT в соцсети Facebook. Однако его заблокировала администрация интернет-платформы под предлогом нарушения авторских прав.

В ведомстве рассказали, что такие действия американской интернет-компании снова нарушают главные принципы свободного распространения информации, а также являются актом цензуры, который ограничивает доступ к материалам о достижениях РФ в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос.

Ранее сообщалось, что в Роскомнадзоре опровергли информацию, что оборудование технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), используемое ведомством для исполнения закона "О суверенном рунете", приводит к сбоям в работе операторов связи.