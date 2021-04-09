Роскомнадзор опроверг данные о сбоях у операторов из-за его оборудования

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В Росконадзоре опровергли информацию, что оборудование технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), используемое ведомством для исполнения закона "О суверенном рунете", приводит к сбоям в работе операторов связи. Об этом сообщает "Интерфакс".

В пятницу, 9 апреля, в СМИ появились сообщения, что в работе сетей крупных операторов связи стали возникать системные сбои в связи с работой оборудования Роскомнадзора, которое было установлено для реализации закона об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

"В материале изложена не проверенная изданием информация, которая не соответствует действительности. Оборудование ТСПУ работает без сбоев и не оказывает влияния на работу сетей операторов связи. Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры. За все время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало", – сказали в ведомстве.

Одним из операторов, которые, по данным СМИ, испытали проблемы в связи с работой ТСПУ, назывался "Обит", входящий в десятку крупнейших российских корпоративных операторов. В Роскомнадзоре заявили, что специалистами в апреле действительно была зафиксирована потеря связи с ТСПУ на двух узлах связи "Обит" в Санкт-Петербурге, однако компания отказалась предоставить детализацию технической информации для выявления причин неполадок.

"Оператор "Обит", пытаясь решить возникшие в его сети проблемы со связью, самостоятельно, без предупреждения ЦМУ ССОП, выключил оборудование ТСПУ, что не решило проблему. Спустя три часа ТСПУ были включены и работа устройств возобновилась в штатном режиме. Анализ лог-файлов ТСПУ не выявил неполадок в работе оборудования перед возникновением аварии", – рассказали в Роскомнадзоре.

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