В Госдуме сообщили, что VPN не поможет при блокировке Twitter

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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что российские власти учтут опыт блокировки Telegram в случае ограничения доступа к Twitter. Об этом сообщает ТАСС.

"В истории с Twitter печальный опыт Telegram, конечно же, будет учтен. И история с Telegram 2.0, которой нас пугают, говорят, что все будут пользоваться VPN, – это некое лукавство. За время, прошедшее с истории с Telegram, многое изменилось", – заявил парламентарий.

Хинштейн напомнил, что в России ранее был принят закон о "суверенном Рунете". С технической точки зрения возможна блокировка внешних сигналов, в том числе VPN, что и будет предпринято в случае попыток обойти ограничения для Twitter.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц, если социальная сеть не удалит запрещенную информацию. Первые меры были применены к платформе еще в начале марта – работа сервиса замедлялась как при доступе с мобильных, так и со стационарных устройств.

