Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор допустил блокировку интернет-ресурсов, нарушающих законодательство РФ. Об этом рассказал замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем по линии технической", – заявил он.

Субботин пояснил, что говорит о замедлении трафика и полном ограничении доступа к интернет-платформам.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц, если социальная сеть не удалит запрещенную информацию. В начале марта Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента.