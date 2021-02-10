Госдума ввела штрафы за нарушения закона об устойчивом интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума в третьем, окончательном чтении ввела штрафы за неисполнение закона о суверенном Рунете.

Теперь операторам связи грозит штраф для должностных лиц в размере от 15 до 30 тысяч рублей, для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей за нарушение порядка установки или эксплуатации технических устройств по противодействию угрозам устойчивого и безопасного Рунета.

Повторное нарушение будет караться штрафом в 30–50 тысяч рублей для должностных лиц, в 60–100 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей, в 600 тысяч – один миллион рублей – для юридических лиц.

Также законом регламентируются штрафы в случае неисполнения оператором связи требований законодательства об установке или эксплуатации технических средств контроля за соблюдением требований, которые предусматривают ограничение доступа к информации.

Согласно документу, штраф за это составляет от 2 до 5 тысяч для физических лиц, от 10 до 20 тысяч рублей – для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 500 тысяч рублей – для юридических лиц. За повторное нарушение размер штрафа будет увеличен в два раза.

За игнорирование владельцами сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав и свобод граждан РФ, в том числе о недопустимости цензуры в отношении российских СМИ, вводятся штрафы для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, юридических лиц – от 600 тысяч до миллиона рублей.

За повторное нарушение вводятся повышенные штрафы для граждан в размере от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тысяч рублей и для юрлиц – от 1,5 до 3 миллионов рублей.

1 мая 2019 года Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Согласно закону, в случае угроз Рунету на территории страны Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".

Закон вступил в силу 1 ноября. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года. Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона.

Кроме того, предусмотрена возможность установки на сетях связи технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика.