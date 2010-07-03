Медведев считает реальной угрозу отключения РФ от глобального интернета

13:02
Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов
Дмитрий Медведев считает реальной угрозу отключения России от глобального интернета. Об этом премьер-министр сообщил в ходе пресс-конференции с тележурналистами.
По его словам, цель законопроекта о суверенном интернете в том, чтобы страну не отрезали от Всемирной сети.
"Обычно в этом случае говорят: "А кто нас собирается отрезать?" Это, как было сказано в одном советском кинофильме, "обывательские разговорчики". На самом деле, отрезать могут от чего угодно", – подчеркнул Медведев.
1 мая Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Согласно закону, в случае угроз Рунету на территории страны Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Закон вступил в силу 1 ноября. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года. Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона.
Кроме того, предусмотрена возможность установки на сетях связи технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика.
В феврале Путин предупредил, что теоретически угроза отключения интернета в России существует, поэтому нужно быть к этому готовыми.
Ранее в Минкомсвязи РФ назвали угрозы, при которых возможна изоляция Рунета. Во-первых, это угроза целостности. Во-вторых, это угроза устойчивости – в этом случае речь идет о природных или техногенных катастрофах. В-третьих, это угроза безопасности. Имеются в виду попытки взлома оборудования провайдеров. Управление Рунетом на себя будет брать Роскомнадзор в том случае, если вероятность угрозы определяется как высокая.
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