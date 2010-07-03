Сети свободы: Кремль выступил за свободу интернета

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль и правительство выступают за свободу интернета, передает РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что во власти нет сторонников идеи урезания интернета или ограничения возможности работы Сети.
Песков солидарен с участниками согласованной акции против закона о защите Рунета в плане свободы интернета, но не поддерживает их заблуждение, что принятые документы направлены на ограничение свободы Сети.
"Они (законопроекты – Прим.ред.) как раз направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве в отношении нашей страны", – добавил пресс-секретарь главы государства.
Он уточнил, что российские власти не собираются нажимать на кнопку и отключать пользователей от Сети. Но так могут поступить те, кто находится за океаном.
"Опасаться надо именно этого, и как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации", – заключил представитель Кремля.
В середине февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном Рунете. Он предусматривает создание системы для получения сведений о доменных именах или сетевых адресах. Ее предназначением станет хранение и получение информации о сетевых адресах в отношении доменных имен, включая те, что есть в российской национальной доменной зоне.
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