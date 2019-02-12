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Технологии

12 февраля, 20:36

Устойчивый и суверенный. Что изменится для пользователей после закона о Рунете

технологии общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае отключения от зарубежных серверов. В чем идея депутатов и что может поменяться для обычных пользователей, читайте в материале.

Идея законопроекта заключается в том, чтобы обеспечить стабильную работу Рунета при отключении от зарубежных серверов. Авторы инициативы предлагают минимизировать передачу данных, которыми обмениваются пользователи Рунета, за рубеж, а провайдеры должны будут установить техсредства, позволяющие противостоять киберугрозам, а также ограничить доступ к сайтам с запрещенной информацией. Выявлять все угрозы в Рунете и следить за его работой будет Роскомнадзор.

Однако беспокоится пользователям Рунета, что у нас будет так же, как в Китае, не стоит. Автор законопроекта Людмила Бокова отметила, что инициатива "не имеет никакого отношения к китайскому пути развития интернета", и главное в законопроекте – защита своих же граждан.

Несмотря на заверения авторов законопроекта в том, что интернет в России никто запрещать не собирается, российские соцсети и форумы уже переполнены многочисленными страхами на эту тему.

Между тем среди экспертов нашлись как сторонники, так и противники данного законопроекта.

По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, толчком для разработки данного законопроекта стала прошлогодняя стратегия развития кибербезопасности США, в которой говорится о расширении американского влияния за рубежом. Вполне объяснимо, что такие цели должны были насторожить правительство других стран. И Россия в этой ситуации – не исключение.

"Однако, внутри себя этот законопроект несет достаточно много коллизий, которые технологически неисполнимы. А если их исполнить технологически, то не получится исполнить то, что необходимо по декларации цели. И в этом основная проблематика", – сказал Мариничев, отметив, что реализация законопроекта несет в себе огромные угрозы и для общества, и для экономики страны.

В свою очередь, генеральный директор Центра защиты детей от интернет-угроз Владимир Рогов считает, что законопроект абсолютно верный и необходимый.

"Интернет – это пока полностью не наше. Это не наша Сеть. Должны быть условия, которые создадут автономные моменты функционирования этой Сети. Кроме того, если говорить про тех же провайдеров, которая сейчас имеет место быть при блокировках, этот законопроект снизит нагрузку на тех же операторов по блокировке противоправного контента", – сказал он.

Логичным и правильным эту инициативу назвал и генеральный директор сервиса по анализу открытой информации Артур Хачуян. Правда, отметил он, делать это надо было еще лет 15 назад. При этом, считает Хачуян, законопроект никак не повлияет на обычных пользователей.

"Так исторически сложилось, что единая база данных интернета лежит в Америке. И всех немного напрягает, что в любой непонятной ситуации они могут эту базу закрыть, и тогда у нас все сайты перестанут работать. Поэтому абсолютно логично и правильно, что Россия хочет перенести эту базу на свою территорию", – сказал Хачуян.

В декабре рабочая группа "Связь IT" экспертного совета при правительстве оценивала затраты на реализацию законопроекта в 25 миллиардов рублей. Однако, по словам одного из авторов проекта Андрея Клишаса, на реализацию нужны 20 миллиардов и они уже заложены в бюджет на три года в рамках программы "Цифровая экономика".

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