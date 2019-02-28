Ждут ли изменения законопроект об автономном Рунете

В декабре прошлого года сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае отключения российских операторов от глобальной сети. Правительство поддержало проект, а депутаты 12 февраля уже приняли его в первом чтении и теперь готовят поправки ко второму. В аппарате комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщили, что поправки могут присылать в течение 30 дней, то есть второе чтение, вероятно, состоится не раньше середины марта или позднее. Читайте о том, как принятие закона может отразиться на пользователях Рунета.

Интернет – для России

Суть законопроекта состоит в том, чтобы обеспечить стабильную работу Рунета при отключении от зарубежных серверов. Авторы инициативы предлагают минимизировать передачу за границу данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. В свою очередь, провайдеры должны будут установить техсредства, которые позволят противостоять иностранным киберугрозам. Кроме того, эти техсредства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией. А следить за работой Рунета и выявлять все потенциальные угрозы будет Роскомнадзор.

При этом, по словам авторов законопроекта, российским пользователям не стоит ни о чем беспокоиться. Так, например, Людмила Бокова заявила, что инициатива "не имеет никакого отношения к китайскому пути развития интернета". По ее мнению, главная цель законопроекта состоит в том, чтобы защитить своих же граждан.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США". Например, в подписанном президентом США документе Россия напрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании.

Реализация законопроекта об устойчивости Рунета обойдется российскому правительству, по предположительной оценке, в 20 миллиардов рублей. Такие затраты уже заложены в бюджет на 2019–2021 годы в рамках программы "Цифровая экономика". Однако точный объем необходимых средств можно будет определить после создания Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который займется изучением трафика операторов связи и государственных систем передачи данных.

12 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обеспечивающий устойчивую работу российского сегмента интернета. Документ поддержали 334 депутата, 47 парламентариев проголосовали против. При этом, по словам депутатов, законопроект еще требует существенной корректировки, поправки внесут ко второму чтению.

Президент Владимир Путин также считает, что в России теоретически существует угроза отключения интернета, нужно быть к этому готовыми.

Необходимые изменения

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников рассказал порталу Москва 24, что поправки ко второму чтению будут обсуждать на заседании думского комитета.

"Поправки могут вносить не только депутаты, но и правительство. В аппарате комитета группируют и формируют список поправок к обсуждению. Сами поправки мы можем увидеть только на заседании комитета, возможно, до него будет проведен расширенный круглый стол по этому поводу, если будет много противоречивых поправок", – пояснил он.

Крупенников добавил, что, скорее всего, поправки ко второму чтению будут посвящены техническим и юридическим уточнениям. "Насколько я слышал, когда проходило первое чтение, кое-какие замечания были и по содержанию, и по форме. Бывает, что некоторые термины юридически не определены и требуют этого определения в статьях закона. Редкие законы, которые проходят без второго чтения. Закон сложный, закон новый в плане идеи, и я уверен, что какие-то правки в него обязательно будут вноситься", – подчеркнул депутат.

В аппарате комитета Госдумы рассказали порталу Москва 24, что к законопроекту уже начали поступать поправки и предложения. "Еще срок поправок не истек, их могут присылать в течение 30 дней со дня принятия в первом чтении. Когда будет заседание комитета, на нем будут поправки все обсуждаться", – пояснили в аппарате комитета.



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В свою очередь, эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович считает, что законопроект действительно пока сырой, но он имеет право на существование.

"Закон в любом виде полезен, а дальше будет практика. Например, по закону о персональных данных потребовалось больше пяти лет, чтобы он заработал, но тем не менее он сейчас применяется. Мне эта ситуация нравится с той стороны, что если нас будут отключать от интернета, то это не получится. Если мы подготовимся, то российский интернет не разрушится", – пояснил эксперт.





Андрей Масалович эксперт в области информационной безопасности Образно говоря, мы сейчас живем в квартире, где все выключатели – у соседа, а с ним мы поссорились, мы от него зависим. Поэтому нужно провести свое электричество.

Член Ассоциации защиты информации (АЗИ) Алексей Раевский добавил, что главное в законопроекте – это повышение защищенности российских пользователей.





Алексей Раевский член Ассоциации защиты информации Надо ли что-то делать, чтобы та часть трафика, которая гуляет внутри России, не выходила за границу? Да, это надо делать, потому что это и повысит устойчивость соединений, и будет соответствовать букве закона о персональных данных, чтобы персональные данные по максимуму не выходили за границу.

При этом, по словам эксперта, российский интернет не должен стать полностью изолированным.

"В случае этого мы будем отрублены от зарубежных платежных систем и от зарубежных информационных ресурсов. Нужна просто кропотливая совместная работа Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФСБ, Центробанка и операторов связи, чтобы максимально сделать так, чтобы критически важный трафик, как, например, управление транспортом и финансовыми транзакциями, управление энергосистемами и ЖКХ, не выходил за рубеж, а находился внутри страны", – пояснил Раевский.

Зарубежный опыт

Великий китайский файрвол

Китайская поисковая система Sogou. Фото: ТАСС/Zuma/Zhang Xinjun

В 2003 году китайским правительством был введен в эксплуатацию проект под названием "Золотой щит". Он стал крупнейшей системой цензуры интернет-содержания на магистральных сетях передачи данных. В Китае сейчас заблокированы Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube и другие зарубежные сервисы и поисковики, однако в стране есть местные аналоги, которыми пользуются практически все китайцы.

При этом речь идет не только о блокировке определенных ресурсов. Это целая комплексная система обеспечения безопасности, включающая сквозную идентификацию пользователей (аутентификация по паспорту), антивирусные системы, мониторинг "вторжений", контент-фильтрацию, видеомониторинг и даже системы распознавания лиц. Все эти системы интегрированы в единый государственный диспетчерский центр на базе Министерства общественной безопасности КНР.

Связь между Китаем и остальным миром проходит исключительно через "специальные серверы". Они находятся в установленных законом точках обмена трафиком.

Интранет по-северокорейски

Фото: ТАСС/AP/Eric Talmadge

В 2000 году в Северной Корее был создан национальный интранет "Кванмен", который является яркой демонстрацией интернета внутри государства. Помимо материалов коммунистическо-пропагандистского содержания, здесь можно встретить также нейтральные в идеологическом отношении материалы: технические, естественно-научные тексты, сайты общения высших учебных заведений и тому подобное.



Константин Асмолов сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Интранета хватает для обеспечения большинства просьб и требований граждан страны. При этом сейчас ситуация становится свободнее. Была информация, что студентам разрешили выходить в интернет, но трафик все равно контролируется.

Правительство проводит цензурирование контента и добавляет сайты из интернета в локальную сеть. Только после этого пользователи сети получают доступ к сайту. В большинстве случаев загрузка тех или иных сайтов осуществляется по заказам образовательных и научных учреждений.

По словам Асмолова, доступ непосредственно ко Всемирной паутине имеет только правительство страны, ученые из закрытых городов и топ-элиты, включая их детей, – всего несколько тысяч человек на всю страну.