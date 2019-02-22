Рунет возьмут под контроль ради безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Изучением трафика операторов связи и государственных систем передачи данных займется Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Новая структура, которая будет подчиняться Роскомнадзору, появится к 1 июля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аппарат кабмина.

Постановление о создании центра, который обеспечит безопасность Рунета, уже подписал Дмитрий Медведев. Ожидается, что новые обязанности разделят между сотрудниками Минкомсвязи и Роскомнадзора. По этой причине дополнительных источников финансирования не понадобится.

Как отмечают эксперты, о создании центра упоминалось в законопроекте о суверенном Рунете. Специалисты уверены, что мера поможет в борьбе с "серыми схемами" прохождения трафика через госграницу, ущерб от которых ежегодно превышает 375 миллионов рублей.

Представитель одного из профильных ведомств подчеркнул, что государство должно быть готово к любым непредвиденным ситуациям. Поэтому система, которая оценивает состояние сетей связи в режиме реального времени и прогнозирует возможные риски, очень важна.

На прошлой неделе законопроект о суверенном Рунете прошел первое чтение Госдумы. Документ обеспечивает устойчивую работу российского сегмента интернета при отключении от глобальной инфраструктуры всемирной Сети.