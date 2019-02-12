Законопроект о суверенном Рунете принят в первом чтении

Депутаты Госдумы приняла в первом чтении законопроект, обеспечивающий устойчивую работу российского сегмента интернета при отключении от глобальной инфраструктуры всемирной Сети, передает ТАСС.
Документ, подготовленный главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, его первым заместителем Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым, поддержали 334 депутата. Еще 47 парламентариев проголосовали против.
Законопроект предусматривает создание системы для получения сведений о доменных именах или сетевых адресах. Ее предназначением станет хранение и получение информации о сетевых адресах в отношении доменных имен, включая те, что есть в российской национальной доменной зоне.
При этом требования к системе, порядок ее создания и правила использования определит Роскомнадзор. Это же ведомство займется регистрацией лиц, уполномоченных формировать доменные имена, входящие в национальную доменную зону.
Помимо этого, операторов связи безвозмездно обеспечат техническими средствами противодействия угрозам целостности интернета в стране. Компании, которые установят такое оборудование, освободят от обязанности блокировать запрещенную в России информацию, как как за это будет отвечать Роскомнадзор.
В случае угроз устойчивости Рунета Роскомнадзор сможет взять централизованное управление сетью, чтобы устранить помехи для безопасности. Для повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи в документе, который ранее поддержало правительство страны, прописана возможность проведения учений.
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