Правительство поддержало законопроект об устойчивой работе рунета

Фото: depositphotos/GaudiLab

Правительство РФ поддержало проект об устойчивой работе рунета при условии его доработки ко второму чтению. Это следует из отзыва кабмина, опубликованного в электронной базе данных Госдумы.

В отзыве кабмина сказано, что проект закона нужно дополнить положением о том, что требования к техническим средствам противодействия угрозам устанавливаются "исходя из необходимости неухудшения технологических возможностей оператора связи по скорости передачи информации при оказании услуг связи".

В качестве исключений названы случаи ограничения доступа к информации, распространяемой через интернет. Доступ к ней должен быть ограничен в соответствии с законодательством РФ. Реализация положений законопроекта потребует дополнительных средств федерального бюджета.

В декабре 2018 года сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой (ЛДПР) внесли в Госдуму проект закона, направленного на защиту устойчивой работы интернета в России в случае угрозы его функционированию из-за границы.