Правительство поддержало законопроект об устойчивой работе рунета

Правительство РФ поддержало проект об устойчивой работе рунета при условии его доработки ко второму чтению. Это следует из отзыва кабмина, опубликованного в электронной базе данных Госдумы.
В отзыве кабмина сказано, что проект закона нужно дополнить положением о том, что требования к техническим средствам противодействия угрозам устанавливаются "исходя из необходимости неухудшения технологических возможностей оператора связи по скорости передачи информации при оказании услуг связи".
В качестве исключений названы случаи ограничения доступа к информации, распространяемой через интернет. Доступ к ней должен быть ограничен в соответствии с законодательством РФ. Реализация положений законопроекта потребует дополнительных средств федерального бюджета.
В декабре 2018 года сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой (ЛДПР) внесли в Госдуму проект закона, направленного на защиту устойчивой работы интернета в России в случае угрозы его функционированию из-за границы.
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