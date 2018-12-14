В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета

14 декабря, 16:57
Фото: depositphotos/pressmaster
В Госдуму внесен законопроект с предложением создать в России инфраструктуру, позволяющую обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов от глобальной сети.
Проект внесли сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой.
"Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет", – сказано в пояснительной записке.
Депутаты предлагают создать возможность для минимизации передачи за границу данных, которыми обмениваются россияне по Сети. Также вводится необходимость проводить регулярные учения по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета, определяются правила маршрутизации трафика, трансграничные линии связи и точки обмена трафиком, а операторы обязываются обеспечить управление трафиком в случае угрозы.
Предусматривается также возможность устанавливать технические средства, определяющие источник трафика и способные ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией.
"Порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности сети интернет и сети связи общего пользования Центром мониторинга и управления определяет правительство РФ", – также уточняется в пояснительной записке.
В России собираются ввести систему фильтра и блокировки незаконного контента в Сети. Роскомнадзор планирует запустить ее до конца 2018 года.
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