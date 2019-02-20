Путин рассказал об угрозе отключения интернета в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России теоретически существует угроза отключения интернета, нужно быть к этому готовыми, заявил Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

"Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", – приводит слова Путина ТАСС.

12 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обеспечивающий устойчивую работу российского сегмента интернета. Документ, подготовленный сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и Андреем Луговым, поддержали 334 депутата. Еще 47 парламентариев проголосовали против. По словам парламентариев, законопроект требует существенной корректировки, поправки внесут ко второму чтению.

Власти намерены определить правила маршрутизации трафика – для минимизации передачи за рубеж тех данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.