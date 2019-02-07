Кабмин выделит 20 млрд рублей на реализацию закона об устойчивости Рунета

Фото: depositphotos/stockasso

Реализация законопроекта об устойчивости Рунета обойдется российскому правительству в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора документа, сенатора Андрея Клишаса.

По словам члена Совета Федерации, в бюджет включены такие затраты. Клишас пояснил, что на выделенные миллиарды будет создан Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Задачей центра станет определение реальных угроз и выбор оборудования, которое позволит им противодействовать.

"В паспорте проекта "Информационная безопасность", который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий", – подчеркнул Клишас.

Как уточняет ТАСС, принять документ рекомендовал думский комитет по информационной политике, информационным технологиям. Депутат от ЛДПР Андрей Луговой заявил, что законопроект является "не просто своевременной, а даже запоздавшей" инициативой.

"Комитет поддерживает концепцию проекта федерального закона", – подтвердил председатель комитета Леонид Левин.

Ранее инициативу поддержал кабмин, призвавший доработать законопроект. Правительство предложило дополнить документ положением о том, что требования к техническим средствам противодействия угрозам устанавливаются "исходя из необходимости неухудшения технологических возможностей оператора связи по скорости передачи информации при оказании услуг связи".