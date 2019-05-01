Путин подписал закон об устойчивой работе Рунета

Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
По закону, в случае угроз Рунету на территории страны Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Порядок такого управления утверждает правительство РФ. Кабмин будет определять "случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний".
Закон вступит в силу в ноябре. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года. Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона.
Согласно документу, информация госорганов и госпредприятий в интернете будет дополнительно защищена шифрованием. Операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам.
В законе предусмотрена возможность установки на сетях связи технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика.
В феврале президент предупредил, что теоретически угроза отключения интернета в России существует, поэтому нужно быть к этому готовыми.
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