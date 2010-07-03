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15:11

Эксперт прокомментировал закон об устойчивой работе Рунета

власть технологии

15:11

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов оценил решение Совфеда одобрить законопроект о безопасной и устойчивой работе российского сегмента интернета.

По его словам, такой закон необходим из-за большого информационного противодействия.

"Конечно же, для того, чтобы законодательно закрепить устойчивую работу нашего сегмента сети интернет на случай принятия каких-то санкций по возможному его отключению", – сказал Вехов в беседе с RT.

Также он отметил, что закон нужен, чтобы персональные данные россиян хранились только на территории РФ, а также были защищены от утечки и неправомерного использования.

Ранее Совфед одобрил закон об устойчивой работе Рунета. Ранее документ в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.

Согласно документу, вводятся правила маршрутизации трафика. В законе предусмотрена возможность установки на сетях связи технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика. Это позволит ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией как по сетевым адресам, так и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Весь обмен трафиком должен проходить через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Вести его будет Роскомнадзор. По словам авторов проекта, в случае угрозы стабильной работе Сети в стране Роскомнадзор может централизованно управлять сетью связи общего пользования. Виды угроз и меры по их устранению будет определять правительство.

власть технологии

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