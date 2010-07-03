Совфед одобрил закон об устойчивой работе Рунета

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Совет Федерации одобрил закон об устойчивой работе российского сегмента интернета. Такое решение сенаторы приняли на заседании в понедельник, 22 апреля, передает Агентство "Москва".

Ранее документ в третьем, окончательном чтении приняла нижняя палата парламента.

Согласно закону, будет создана инфраструктура, обеспечивающая работоспособность российских интернет-ресурсов при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам интернета.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Согласно документу, вводятся правила маршрутизации трафика. В законе предусмотрена возможность установки на сетях связи технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика. Это позволит ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией как по сетевым адресам, так и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Весь обмен трафиком должен проходить через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Вести его будет Роскомнадзор. По словам авторов проекта, в случае угрозы стабильной работе Сети в стране Роскомнадзор может централизованно управлять сетью связи общего пользования. Виды угроз и меры по их устранению будет определять правительство.

Ранее в Минкомсвязи пояснили, что целью нового законопроекта является не блокировка зарубежных серверов, а централизованное управление ими только в случае угрозы устойчивости Рунета.