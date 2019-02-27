Песков не исключил вмешательства в работу интернета в России из США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил вмешательства в работу интернета в России с территории США. Чтобы защититься от подобных действий, разработан законопроект о суверенном Рунете, подчеркнул официальный представитель Кремля.

На вопрос, возможно ли из США повлиять на работу Сети в России, Песков ответил: "Наверняка возможно". По его словам, "рамочное администрирование всемирной сети интернет де-факто осуществляется несколькими компаниями", передает ТАСС.

В то же время пресс-секретарь президента отметил, что принятие закона о суверенном Рунете "не связано с изоляцией нашей страны, с закрытием". Это связано с защитой от подобных противоправных действий, подытожил Песков.

12 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обеспечивающий устойчивую работу российского сегмента интернета. Документ поддержали 334 депутата. Ко второму чтению в законопроект планируют внести значительные корректировки.

Авторы инициативы предложили минимизировать передачу за рубеж тех данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Для этого операторов могут обязать устанавливать на сетях технические средства, которые определяли бы источник передаваемого трафика.

20 февраля Владимир Путин также предупредил, что теоретически угроза отключения интернета в России существует, поэтому нужно быть к этому готовыми.