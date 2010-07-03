В России могут ввести запрет на анонимность в интернете

В России через два-три года могут ввести законопроект о запрете анонимности в интернете. Такие меры не стал исключать зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня, когда, наверное, более 50% экономики связано тем или иным образом с интернетом и большая часть человечества использует его по нескольку раз в день, интернет естественно требует очень внимательного и бережного регулирования", – заявил депутат.
Он привел в пример австрийский опыт, отметив, что "рад, что европейцы взялись за это". Свинцов полагает, что через пять-шесть лет появится единый мировой стандарт безопасности в интернете. По его словам, Россия проанализирует все варианты и выберет лучшее.
Депутат считает, что такая мера необходима не для ограничения свободы, а для обеспечения безопасности, в том числе персональных данных, а также для защиты детей от вредоносной информации. При этом он подчеркнул, что разработка законопроекта в ближайшие год-два невозможна из-за большого объема работы.
Член комитета Антон Горелкин заявил, что Россия давно предлагает мировому сообществу выработать общий глобальный свод правил и законов для интернета. Он назвал логичным стремление австрийских властей взять под контроль этот вопрос. Однако он не уверен, что Австрия сможет контролировать иностранные сайты.
"Национальный закон в данном случае может решать какие-то конкретные проблемы, но не повлияет на работу всей Сети. Общие правила - это вопрос международного сотрудничества", – добавил парламентарий.
Власти Австрии с 2020 года планируют ввести запрет на анонимность. Правительство страны уже разработало законопроект, принятие которого запланировано на осень 2019 года. После вступления документа в силу пользователи не смогут оставлять анонимные комментарии в интернете.
16 апреля депутаты Госдумы приняли закон о суверенном Рунете в третьем, окончательном чтении. Документ закрепляет положения об устойчивой и безопасной работе российского сегмента интернета.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.