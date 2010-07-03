В России могут ввести запрет на анонимность в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России через два-три года могут ввести законопроект о запрете анонимности в интернете. Такие меры не стал исключать зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня, когда, наверное, более 50% экономики связано тем или иным образом с интернетом и большая часть человечества использует его по нескольку раз в день, интернет естественно требует очень внимательного и бережного регулирования", – заявил депутат.

Он привел в пример австрийский опыт, отметив, что "рад, что европейцы взялись за это". Свинцов полагает, что через пять-шесть лет появится единый мировой стандарт безопасности в интернете. По его словам, Россия проанализирует все варианты и выберет лучшее.

Депутат считает, что такая мера необходима не для ограничения свободы, а для обеспечения безопасности, в том числе персональных данных, а также для защиты детей от вредоносной информации. При этом он подчеркнул, что разработка законопроекта в ближайшие год-два невозможна из-за большого объема работы.

Член комитета Антон Горелкин заявил, что Россия давно предлагает мировому сообществу выработать общий глобальный свод правил и законов для интернета. Он назвал логичным стремление австрийских властей взять под контроль этот вопрос. Однако он не уверен, что Австрия сможет контролировать иностранные сайты.

"Национальный закон в данном случае может решать какие-то конкретные проблемы, но не повлияет на работу всей Сети. Общие правила - это вопрос международного сотрудничества", – добавил парламентарий.

Власти Австрии с 2020 года планируют ввести запрет на анонимность. Правительство страны уже разработало законопроект, принятие которого запланировано на осень 2019 года. После вступления документа в силу пользователи не смогут оставлять анонимные комментарии в интернете.

16 апреля депутаты Госдумы приняли закон о суверенном Рунете в третьем, окончательном чтении. Документ закрепляет положения об устойчивой и безопасной работе российского сегмента интернета.