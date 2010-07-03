Госдума приняла закон об устойчивости Рунета

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Депутаты Госдумы 16 апреля приняли закон о суверенном Рунете в третьем, окончательном чтении. Документ закрепляет положения об устойчивой и безопасной работе российского сегмента интернета.

Частично закон вступит в силу с 1 ноября текущего года. Полностью документ заработает с 1 января 2021 года. К этому времени начнут действовать отдельные положения – о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен.

Документ предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов, если отечественные операторы нельзя будет подключить к зарубежным корневым серверам интернета.

Закон закрепляет правила маршрутизации трафика и предписывает организовывать контроль их соблюдения. Кроме того, он определит трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.

Одним из авторов закона стал сенатор Андрей Клишас. По его словам, Совет Федерации рассмотрит документ 22 апреля, передает РИА Новости.

Он также поблагодарил депутатов и правительство за "конструктивное взаимодействие по совершенствованию мер, предлагаемых законом". Клишас добавил, что документ послужит гарантией защиты интересов россиян.

