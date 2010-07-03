Закон о Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Вступление в силу закона об устойчивой работе Рунета отложат до 1 ноября. О переносе сроков сообщил глава думского комитета по информполитике Леонид Левин, передает РИА Новости.

Согласно поправкам, внесенным в документ ко второму чтению, положение о национальной системе доменных имен вступит в силу с 1 января 2021 года.

В феврале проект закона был принят Госдумой в первом чтении. Он направлен на защиту устойчивой работы интернета в России, если возникнет угроза его функционирования из-за рубежа.

Документ предусматривает создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он обеспечит доступность услуг связи в стране при любых "экстраординарных" ситуациях.

По словам Левина, перенести сроки вступления закона в силу решили из-за того, что его положение предполагают принятие ряда подзаконных актов разного уровня.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что закон о "суверенном Рунете" поможет в борьбе с Telegram. Он пояснил, что одна из задач документа – избежать распространения запрещенной информации в РФ.

