Проект о Рунете поможет борьбе с Telegram – глава Роскомнадзора

Фото: depositphotos/Mactrunk

Глава Роскомнадзора Александр Жаров выразил мнение, что закон о "суверенном Рунете" поможет в борьбе с запрещенными в стране ресурсами, в том числе с Telegram.

"Поскольку закон о суверенном Рунете предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ, очевидно, что одним из элементов этого предупреждения будет борьба в том числе с запрещенными ресурсами, среди которых и тот, о котором вы спросили", – цитирует ТАСС Жарова.

В декабре прошлого года сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае отключения российских операторов от глобальной сети. Правительство поддержало проект, а депутаты 12 февраля уже приняли его в первом чтении и теперь готовят поправки ко второму.

Авторы инициативы предлагают минимизировать передачу за границу данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. В свою очередь, провайдеры должны будут установить техсредства, которые позволят противостоять иностранным киберугрозам. Кроме того, эти техсредства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль и правительство выступают за свободу интернета. По его словам, во власти нет сторонников идеи урезания интернета или ограничения возможности работы Сети.

