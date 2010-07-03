Законопроект о надежном Рунете принят во втором чтении

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети, сообщает ТАСС.

Ко второму чтению в текст закона внесли 27 поправок, большинство из которых уточняют полномочия государственных органов.

Отвечать за координацию обеспечения устойчивого и безопасного функционирования интернета на территории России будет Роскомнадзор. В случае возникновения угроз стабильной работе Сети в стране ведомство может централизованно управлять сетью связи общего пользования.

При этом правительство будет определять виды угроз и меры по их устранению. В частности, Кабмин будет определять случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний.

Правительство вправе определять условия и случаи, при которых оператор связи может не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам.

Согласно закону, вводятся правила маршрутизации трафика, в соответствии с которыми весь обмен трафиком должен проходить через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Вести его будет Роскомнадзор. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будут утверждаться Минкомсвязью России по согласованию с ФСБ России.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

В случае окончательного одобрения закон вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен. Они начнут действовать 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что документ должен подготовить Рунет к возможному отключению от глобальной сети. Проект вызвал широкий общественный резонанс, поскольку теперь Роскомнадзор сможет контролировать как внутренний, так и внешний трафик, а по необходимости изолировать Россию от сайтов и сервисов за пределами страны.

Однако накануне в Минкомсвязи заявили, что целью нового законопроекта не является блокировка зарубежных серверов, а централизованное управление им допускается только в случае угрозы его устойчивости.