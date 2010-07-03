Закон об устойчивой работе Рунета могут принять 16 апреля

Госдума может принять законопроект об устойчивой работе Рунета во вторник, 16 апреля. Об этом сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"В третьем чтении мы предполагаем завтра рассмотреть закон о безопасности и устойчивости российского сегмента интернета", – цитирует Исаева Агентство "Москва".
Документ предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов при их отключении от зарубежных корневых серверов. "Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
11 апреля Госдума приняла законопроект об устойчивой работе Рунета во втором чтении. В текст закона внесли 27 поправок, большинство из которых уточняют полномочия госорганов.
Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Согласно документу, вводятся правила маршрутизации трафика. По этим правилам весь обмен трафиком должен проходить через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Вести его будет Роскомнадзор. По словам авторов проекта, в случае угрозы стабильной работе Сети в стране Роскомнадзор может централизованно управлять сетью связи общего пользования. Виды угроз и меры по их устранению будет определять правительство.
В случае окончательного одобрения закон вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен. Они начнут действовать 1 января 2021 года.
Законопроект вызвал широкий общественный резонанс, так как наделяет Роскомнадзор правом контролировать как внутренний, так и внешний трафик. Однако в Минкомсвязи пояснили, что целью нового законопроекта является не блокировка зарубежных серверов, а централизованное управление ими только в случае угрозы устойчивости Рунета.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.