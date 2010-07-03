Закон об устойчивой работе Рунета могут принять 16 апреля

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Госдума может принять законопроект об устойчивой работе Рунета во вторник, 16 апреля. Об этом сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"В третьем чтении мы предполагаем завтра рассмотреть закон о безопасности и устойчивости российского сегмента интернета", – цитирует Исаева Агентство "Москва".

Документ предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов при их отключении от зарубежных корневых серверов. "Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

11 апреля Госдума приняла законопроект об устойчивой работе Рунета во втором чтении. В текст закона внесли 27 поправок, большинство из которых уточняют полномочия госорганов.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Согласно документу, вводятся правила маршрутизации трафика. По этим правилам весь обмен трафиком должен проходить через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Вести его будет Роскомнадзор. По словам авторов проекта, в случае угрозы стабильной работе Сети в стране Роскомнадзор может централизованно управлять сетью связи общего пользования. Виды угроз и меры по их устранению будет определять правительство.

В случае окончательного одобрения закон вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен. Они начнут действовать 1 января 2021 года.

Законопроект вызвал широкий общественный резонанс, так как наделяет Роскомнадзор правом контролировать как внутренний, так и внешний трафик. Однако в Минкомсвязи пояснили, что целью нового законопроекта является не блокировка зарубежных серверов, а централизованное управление ими только в случае угрозы устойчивости Рунета.