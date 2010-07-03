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14:11

Закон об устойчивой работе Рунета могут принять 16 апреля

власть технологии безопасность

14:11

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума может принять законопроект об устойчивой работе Рунета во вторник, 16 апреля. Об этом сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"В третьем чтении мы предполагаем завтра рассмотреть закон о безопасности и устойчивости российского сегмента интернета", – цитирует Исаева Агентство "Москва".

Документ предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов при их отключении от зарубежных корневых серверов. "Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

11 апреля Госдума приняла законопроект об устойчивой работе Рунета во втором чтении. В текст закона внесли 27 поправок, большинство из которых уточняют полномочия госорганов.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Согласно документу, вводятся правила маршрутизации трафика. По этим правилам весь обмен трафиком должен проходить через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Вести его будет Роскомнадзор. По словам авторов проекта, в случае угрозы стабильной работе Сети в стране Роскомнадзор может централизованно управлять сетью связи общего пользования. Виды угроз и меры по их устранению будет определять правительство.

В случае окончательного одобрения закон вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен. Они начнут действовать 1 января 2021 года.

Законопроект вызвал широкий общественный резонанс, так как наделяет Роскомнадзор правом контролировать как внутренний, так и внешний трафик. Однако в Минкомсвязи пояснили, что целью нового законопроекта является не блокировка зарубежных серверов, а централизованное управление ими только в случае угрозы устойчивости Рунета.

власть технологии безопасность

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