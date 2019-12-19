Путин прокомментировал закон о суверенном интернете

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Закон об устойчивости Рунета, который некоторые СМИ окрестили законом о "суверенном интернете", направлен на то, чтобы не допустить возможности отрезать от него Россию, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Речь идет не о внутренних ограничениях, а о защите Сети от отключения извне", – подчеркнул глава государства.

1 мая Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Согласно закону, в случае угроз Рунету на территории страны Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".

Закон вступил в силу 1 ноября. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года. Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона.

Кроме того, предусмотрена возможность установки на сетях связи технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика.

В феврале Путин предупредил, что теоретически угроза отключения интернета в России существует, поэтому нужно быть к этому готовыми.

Ранее в Минкомсвязи РФ назвали угрозы, при которых возможна изоляция Рунета. Во-первых, это угроза целостности. Во-вторых, это угроза устойчивости – в этом случае речь идет о природных или техногенных катастрофах. В-третьих, это угроза безопасности. Имеются в виду попытки взлома оборудования провайдеров. Управление Рунетом на себя будет брать Роскомнадзор в том случае, если вероятность угрозы определяется как высокая.