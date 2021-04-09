TikTok выразил готовность сотрудничать с российскими властями

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Администрация социальной сети TikTok объявила о своей готовности сотрудничать с властями РФ в области модерации запрещенного контента. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Они принимают все возможные усилия к тому, чтобы такой контент был своевременно выявлен, смодерирован и ликвидирован. <...> Все прошло весьма плодотворно, руководство TikTok предлагает нам на постоянной основе с ними взаимодействовать. Если вдруг появляются какие-то проблемы, нарушения, мы можем с ними вступать в контакт, они готовы быстро эти нарушения устранить", – приводит слова парламентария ТАСС.
Пискарев отметил, что диалог с администрацией TikTok получился весьма конструктивным, ей была предложена помощь в разъяснении российского законодательства для предотвращения его нарушения в будущем.
"Они готовы сотрудничать, потому что выявлением этого контента занимаются не только машины цифровые, но еще конкретные люди, которые, очевидно, не знают нашего законодательства. Мы им предложили наше законодательство разъяснить, они с этим согласились", – рассказал он.
Ранее суд выписал штраф соцсети TikTok за отказ удалять призывы к подросткам участвовать в акциях протеста в Москве. Сумма взыскания составила 2,6 миллиона рублей.
До этого Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тысячи призывов несовершеннолетних на несанкционированные акции 23 и 31 января. По данным ведомства, привлечение подростков к участию в протестах носило целенаправленный характер.
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