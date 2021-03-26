Следователи начали проверку треш-стрима в TikTok с возможным изнасилованием

Фото: Telegram-канал LIFE SHOT

Следственный комитет организовал проверку после проведения жителями Ярославля треш-стрима, в ходе которого они разгромили квартиру своей знакомой и, по некоторым данным, изнасиловали ее. Об этом сообщил представитель областного управления СК Евгений Сучков, передает РИА Новости.

Трансляция, в которой двое молодых людей били посуду и цветочные горшки, ломали дверь и холодильник, прошла в соцсети TikTok. Все это они делали за пожертвования зрителей, пока 30-летняя хозяйка квартиры находилась в соседней комнате. По данным пользователей соцсетей и СМИ, мужчины напоили и изнасиловали женщину. Запись трансляции в настоящий момент удалена, однако ее отдельные фрагменты сохранились.

"По информации, опубликованной в сети интернет, о возможных противоправных действиях в отношении женщины – жительницы Ярославля – проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – заявил Сучков.

По его словам, следователям удалось установить участников инцидента, все они совершеннолетние.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что к организаторам треш-стримов необходимо применять строгие карательные меры. Он предложил наказывать их лишением свободы на срок до пяти лет.

Позже введение уголовной ответственности для стримеров с треш-контентом поддержали в Роскомнадзоре. Замглавы ведомства Вадим Субботин подчеркнул, что наказывать следует и авторов, и организаторов подобных трансляций.