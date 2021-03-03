Матвиенко предложила выделить в УК РФ статью о запрете треш-стримов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в Уголовном кодексе РФ необходимо выделить статью о запрете треш-стримов. Об этом сообщает ТАСС.
"Я бы тоже поддержала отдельную статью [в УК о запрете треш-стримов]. Мы не успеваем за вот этими новыми угрозами, которые появляются", – заявила спикер СФ.
Матвиенко подчеркнула, что угроза от подобных трансляций приобрела системный характер.
Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что к организаторам треш-стримов необходимо применять строгие карательные меры. Он предложил наказывать их лишением свободы на срок до пяти лет.
Позже введение уголовной ответственности для стримеров с треш-контентом поддержали в Роскомнадзоре. Замглавы ведомства Вадим Субботин подчеркнул, что наказывать следует и авторов, и организаторов подобных трансляций.
В декабре 2020 года во время одного из треш-стримов в прямом эфире погибла девушка. Трансляцию провел блогер Стас Решетников (Reeflay). Немногим ранее резонансный случай произошел с блогером Андреем Буримом (Mellstroy), который во время съемки избил девушку.
В СФ предложили наказывать треш-стримеров тюремным заключением
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