Эксперт рассказал, кто должен отвечать за треш-стримы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Судебный эксперт в области компьютерной техники и цифровой электроники Артем Соколов заявил, что ответственность за проведение треш-стримов должны нести ресурсы, на которых они размещаются, и сами их участники, сообщает "Мир 24".

"Ответственность должен нести ресурс, который позволяет публиковать данный материал, и участники, которые этот материал создавали. Если они показывают свои лица на камеру, они не боятся называть свои имена, видно на записи, где это делается, уже половина работы для правоохранительных органов сделана, если не вся. Им остается только найти этих людей и предъявить обвинение", – заявил Соколов.

Эксперт подчеркнул, что считает необходимым создать четкую нормативную базу, которая бы ужесточила требования к ресурсам. По его словам, в основу этой базы должно войти обязательное отслеживание специалистами роликов с последующей их оценкой.

Специалист посоветовал родителям оберегать детей от просмотров подобного рода контента. Он рекомендовал проводить с ними беседы и пытаться объяснить им суть подобных роликов, указывая на их опасность.

"Если у родителя выстроены отношения с ребенком хорошо, не будет никаких вопросов, чтобы договориться с ребенком и объяснить ему, что эти ресурсы очень плохо могут сказаться на его будущем", – заключил Соколов.

Ранее в Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание для организаторов треш-стримов. Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что речь идет о лишении свободы сроком от трех до пяти лет, принудительных работах от двух до пяти лет или денежном штрафе в размере от 300 до 600 тысяч рублей.

Совфед собирается законодательно запретить треш-стримы после недавнего резонансного случая с блогером Reeflay. В декабре прошлого года в Сети появилась запись его стрима, во время которого погибла девушка. Во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.

